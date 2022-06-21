مجلس الشيوخ الإيطالي يُلزم الحكومة بعشر نقاط خاصة بأوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – بعد الإحاطة البرلمانية لرئيس الوزراء ماريو دراغي أمام مجلس الشيوخ، الثلاثاء، على ضوء انعقاد مجلس الاتحاد الأوروبي، أقر المجلس نصاً يلزم الحكومة بعشر نقاط، من بينها عقدة شمل البرلمان بالقرارات أيضاً”، تلبية “للطلب الذي تقدمت به كتلة حركة خمس نجوم، التي التزمت بالمشاركة في اللقاءات خلال الـ24 ساعة الماضية”.

ووفقا للنص، “تُدعى الحكومة إلى المثول أمام البرلمان على ضوء مؤتمرات القمة الدولية وفي حالة إرسال أي إمدادات عسكرية إلى أوكرانيا، في الإطار الذي حددته هذه الأخيرة أصلاً، وتمت الموافقة عليه في الأيام الأولى من الغزو الروسي”.

كما “تتعهد الحكومة وفقًا لأحكام مرسوم القانون 14/22، بمواصلة ضمان المشاركة الواسعة اللازمة للبرلمان بشقيه على النحو المنصوص عليه فيه، وكذلك بمناسبة أهم مؤتمرات القمة الدولية المتعلقة بالحرب في أوكرانيا”.

وحسب النص، فعلى الحكومة “الإحاطة بالتدابير المكرسة لدعم المؤسسات الأوكرانية، بما في ذلك توفير الإمدادات العسكرية”.