إيطاليا: إصابات كوفيد 62704 وضحاياه 62

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، إن هناك 62,704 إصابة جديدة بفيروس كورونا سجلت في أرجاء البلاد اليوم الثلاثاء.

وأشارت نشرة الدفاع المدني التي تجمع معطيات المقاطعات الإيطالية وينشرها موقع وزارة الصحة في جدول يومي، الى أنه “تم أيضاً تسجيل 62 حالة وفاة أخرى”، مما “يرفع أعداد الضحايا منذ بدء انتشار الوباء إلى 167,842 شخصاً”.

وذكرت النشرة الصحية أن “خلال الـ24 ساعة الماضية، تم اجراء 292,345 تحليل كشف عن العدوى، بنوعيه الجزيئي والمستضدي، والتي بلغت بموجبها نسبة الحالات الإيجابية من ناحية الإصابة بالعدوى 21.4٪”.

ولفتت النشرة إلى “ارتفاع حالات الاستشفاء في الأقسام العادية بالمستشفيات بمجموع 218 مقارنة بالأمس، لتصل إلى إجمالي 4803 مرضى”، وأنه “من ناحية أخرى، كان هناك انخفاض طفيف بفارق ثلاث حالات فقط في عمليات نقل المصابين إلى أقسام العناية المركزة، وليصل المجموع الإجمالي لنزلائها 206 مريضا، بمعدل 25 حالة دخول في اليوم”.

وذكر جدول وزارة الصحة أن “العدد الكلي للحالات الإيجابية حالياً هي 599,930″، أي “بزيادة بمجموع 25.281 مقارنة بالأمس”، بينما “بلغ العدد التراكمي للمتعافين 17,191,557 شخصاً”، وهم “بزيادة بحاصل 37,921 حالة”، مقارنة بيوم أمس.