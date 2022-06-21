دراغي: إنتاج الحبوب الأوكرانية قد ينخفض إلى ما ​​بين 40 و50٪

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، إن “القصف الروسي دمرت أكبر مركز منتجات زراعية أوكراني كان يحتوي على ما بين 250 و300 ألف طن من الحبوب”.

وأضاف رئيس الحكومة في جلسة إحاطة أمام مجلس الشيوخ على ضوء انعقاد المجلس الأوروبي يومي 23 و24 حزيران/يونيو الجاري، أن “التوقعات الأوكرانية تشير إلى أن الإنتاج قد ينخفض إلى ما بين 40 و50٪ مقارنة بالعام الماضي”.

وأشار دراغي إلى ضرورة “تحرير المستودعات من مخزونها وإفساح المجال لموسم الحصاد الجديد في شهر أيلول/سبتمبر المقبل”. وأوضح أنه “للقيام بذلك، من الضروري القيام بتطهير الموانئ من الألغام وضمان خروج آمن للسفن منها”.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، أن “في المستقبل القريب، يجب أن نقوم بإزالة الألغام من الموانئ وضمان خروج آمن للسفن. لكن بعد عدة محاولات فاشلة لا أرى بديلا عن تبني قرار للأمم المتحدة تضمن فيه إتمام هذه العملية تحت رعايتها”.

وخلص دراغي إلى القول، إن “الصراع المستمر يهدد بخلق أزمات إنسانية ذات أبعاد غير عادية، وإمدادات الحبوب معرضة للخطر”، مبيناً أن “حصر الحبوب في الموانئ قد يؤدي إلى تعفنها”، كما “سيؤدي دمار الحرب إلى تفاقم الوضع”.