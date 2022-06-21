وزير إيطالي: تخزين الغاز هو التحدي الرئيس الراهن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكد وزير إيطالي، أن “التحدي الرئيس في الوقت الراهن هو تخزين الغاز: يجب أن نصل إلى نهاية العام مع تخزين الغاز بنسبة 90٪”.

وفي كلمته خطابه أمام الجمعية العامة لاتحاد شركات توليد الطاقة الكهربائية الإيطالية (Elettricità Futura)، قال وزير التحوّل البيئي، روبرتو تشينغولاني: “في الوقت الحالي، يعتبر الغاز باهظ الثمن لدرجة أن المشغلين لا يستطيعون استثمار الأموال فيه”، وهي نقطة “يجب التفكير فيها ملياً”.

وتابع القول، “لذلك، فبينما نحاول الإبقاء على المخزون آمنًا، وإلا فإننا سنجد أنفسنا في حالة عجز في الطاقة، انقطاع التيار الكهربائي أو وقف الإنتاج، الأمر الذي لا يمكننا تحمله، فيجب علينا أثناء ذلك أن نحاول مساعدة المشغلين على القيام بالتخزين، وفي الوقت نفسه، ينبغي التحرك بسرعة كبيرة، لأن هذا يساعدنا في الوقت نفسه على تقليل الحاجة إلى الغاز”.

واسترسل الوزير: “لذا، فإننا ندعو إلى خلق التعايش في الوقت الفعلي لمصادر الطاقة المتجددة والغاز، تقليل استخدام هذا الأخير وزيادة مصادر الطاقة المتجددة قدر الإمكان”، فضلا عن “ضرورة فصل المصادر الكهروحرارية عن تلك المتجددة”، فإن “استخدام الطاقة الكهرومائية أو الشمسية، ودفع ثمنها كما لو كانت قد أنتجت بالغاز، يُعدّ ضرباً من الفوضى”.

وخلص الوزير تشينغولاني إلى القول، إن “وضع سقف أوروبي لسعر الغاز يتطلب حسب اعتقادي، حملة إعلامية عميقة”.