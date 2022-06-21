مستثمر إيطالي: نشاط التصدير محرك دافع للاقتصاد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو – قال مستثمر إيطالي، إن بلاده “كانت في العام الماضي من بين الدول الست الأولى في العالم التي حققت فائضًا يزيد عن 100 مليار دولار”، بمجال التصدير “وهذا بلا شك، تأكيد على القدرة التنافسية الاستثنائية للمنتجات الإيطالية”.

وأضاف الرئيس التنفيذي لمصرف (ميديوبانكا) ألبيرتو نيجل، في كلمته الافتتاحية للدورة الثامنة من مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الإيطاليين الذي نظمه المصرف ذاته، أنه “علاوة على ذلك، فعلى الرغم من الارتفاع الكبير لتكلفة الطاقة والمواد الخام، الاضطرابات في العرض العالمي والصراع في أوكرانيا، فقد سجل الربع الأول لهذا العام رقماً قياسياً جديداً، إذ ارتفعت الصادرات بنسبة 23٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، مما أدى إلى دفع أكبر أربع اقتصادات بمنطقة اليورو”.

وأوضح نيجل أن “من بين الأسباب الكامنة وراء هذا الأداء، يمكننا تضمين قيادة شركات صغيرة ومتوسطة عديدة نحو بعض منافذ السوق، وهذا الجانب أكثر أهمية في السياق الحالي، حيث يمكن أن تكون إحدى النتائج الجزئية المحتملة لتراجع العولمة كما عرفناها”.

وأشار رئيس (ميديوبانكا) إلى أنه “بهذا المعنى، يمكن أن تكون إيطاليا مستفيدة من النظام الاقتصادي الجديد، على سبيل المثال في إعادة إنتاج سلع عديدة جديدة من بين تلك التي يمكن أن تظهر في السنوات القليلة المقبلة”.

وذكر نيجل، أنه “علاوة على ذلك، فصادراتنا هي الأقل تركيزًا للمنتجات المصدرة والأكثر تنوعًا في أي سوق عالمية أخرى”. واختتم بالقول إن “هذا يعني أنه لا يوجد اقتصاد آخر في العالم يصدر بنجاح منتجات عديدة مختلفة”.