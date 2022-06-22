إيطاليا: 14 تجميد أملاك أشخاص روس بمبلغ 1.7 مليار يورو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلنت قوات الشرطة المالية أنها منذ 23 شباط/فبراير الماضي، على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية وما تبعها من تصعيد عسكري، شرّعت بصفتها عضوا في لجنة الأمن المالي، بتحقيقات اقتصادية وتراثية هادفة حول الأفراد والكيانات المشمولة بالإجراءات التقييدية الصادرة عن الاتحاد الأوروبي.

وكشفت الميزانية التشغيلية لقوات الشرطة المالية للفترة من 1 كانون الثاني/يناير 2021 إلى 31 مايو 2022، والتي صدرت اليوم لمناسبة الذكرى 248 لتأسيس القوات، أن “عمليات التدقيق شملت أكثر من 1100 شخص ساهموا في زعزعة أو تهديد وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها”.

وذكر تقرير الميزانية، أنه “حتى 31 أيار/مايو، نُفِّذت إجراءات تجميد أملاك ضد 14 شخصًا، شملت مبانٍ، مركبات، قوارب، طائرات، أراض وشركات بقيمة إجمالية تزيد على 1.7 مليار يورو. وفي الوقت نفسه، تشارك الشرطة المالية أيضًا في إنقاذ السكان المدنيين الأوكرانيين ومساعدتهم، بالتعاون مع إدارة الدفاع المدني”.

وأشار التقرير الأمني إلى أنه “منذ بداية النزاع، تم تنفيذ 15 رحلة جوية لصالح 144 مريضًا (102 منهم في إطار طب الأطفال) و183 شخصًا مرافقًا. خلال الرحلات، تمت مساعدة المرضى من قبل فريق طبي من قبل فريق إسعاف مقاطعة لاتسيو، بالإضافة إلى أطباء من مستشفى الأطفال (الطفل يسوع) إذا لزم الأمر”.