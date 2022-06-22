الشرطة الإيطالية: كشف 1600 عملية تمويل للإرهاب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت قوات الشرطة المالية إنها في إطار مكافحة غسيل الأموال، قامت بتنفيذ 1649 عملية أدت إلى إدانة 4684 شخصاً، من بينهم 606 تم القبض عليهم، ومصادرة أصول تجاوزت قيمتها 1.4 مليار يورو.

وكشفت الميزانية التشغيلية لقوات الشرطة المالية للفترة من 1 كانون الثاني/يناير 2021 إلى 31 مايو 2022، والتي صدرت اليوم لمناسبة الذكرى 248 لتأسيس القوات، أنه “تم تحليل ما يقرب من 260 ألف بلاغ عن معاملات مشبوهة، منها قرابة الـ1600 تتعلق بتمويل الإرهاب”، أما “بالنسبة لعمليات المصادرة ضد نشاط الربا، فقد بلغت الأموال نحو 33 مليونا، في إطار جريمة تم اعتقال 83 شخصا بسببها”.

وذكر تقرير الميزانية، أنه “تم إجراء أكثر من 22,800 عملية فحص على تداول العملات على الحدود البرية والبحرية، في إطار تحويلات مالية خارجية بما يزيد عن 274 مليون يورو، والتحقق من 8697 مخالفة وتنفيذ عمليات مصادرة بأكثر من 5.6 مليون يورو”.

وأشار التقرير الأمني إلى أن “مصادرة العملات والأوراق المالية والشهادات والطوابع المزورة التي نفذت ضد 209 أشخاص، بلغت أكثر من 6.3 مليون، فضلا عن القبض على 37 من المسؤولين”.

وفيما يتعلق بجرائم الإفلاس، فوفقاً لقوات الشرطة المالية، “بلغت الأصول المصادرة أكثر من 429 مليون يورو، من إجمالي الأصول المشتتة، والتي تجاوزت 3.4 مليار يورو”. أما في مجال “تطبيق تشريع مناهضة المافيا، فقد تم إخضاع أملاك 15185 شخصا لتحقيقات، ترتبت عليها أوامر حجز ومصادرة مقابل 3.5 مليار يورو”.

وقالت الشرطة، إنه “علاوة على ذلك، فإن اللجوء المنتظم إلى تدابير وقائية بديلة للسيطرة والرقابة القضائية للشركات التي اخترقتها الجريمة المنظمة أو تتحكم بها، فقد أتاح الاستحواذ على أصول تبلغ قيمتها حوالي 200 مليون يورو سلبت من نفوذ المافيا”.