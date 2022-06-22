البابا: لا يغِبْ عن بالنا شعب أوكرانيا المعذّب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – أطلق البابا فرنسيس نداء جديداً لأجل الشعب الأوكراني، داعياً إلى ألا يغيب عن بالنا هذا الشعب المعذّب.

وقال البابا في ختام لقاء الأربعاء المفتوح في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان، إن “الأطفال الذين كانوا معي في السيارة البابوية كانوا أوكرانيين. فدعونا لا ننسى أوكرانيا، ألا نفقد ذكرى هؤلاء الأشخاص المصابين”.

كما أعرب البابا عن “الألم والاستياء لمقتل راهبين، إخواني من اليسوعيين، ورجل علماني في المكسيك، أمس الأول”. وقال: “كم من القتلى في المكسيك. أنا قريب من الجالية الكاثوليكية المتأثرة بهذه المأساة”. واختتم محذراً: “أكرر القول مرة أخرى إن العنف لا يحل المشاكل، بل يزيد من المعاناة غير المجدية”.