البابا: قرب من ضحايا الزلزال في أفغانستان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – أبدى البابا فرنسيس مشاعر قربه من سكان أفغانستان، التي ضربها زلزال عنيف الأربعاء.

ووفقاً لمسؤول في وزارة الداخلية الأفغانية، فإن زلزالا بلغت قوته 6.1 درجة وقع في شمال أفغانستان في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، وأودى بحياة أكثر من 900 شخص وأسفر عن إصابة المئات.

وبهذا الصدد، قال بيرغوليو في نهاية لقاء الأربعاء المفتوح في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان، إن “الزلزال تسبب في وقوع ضحايا وأضرار جسيمة في أفغانستان”. لذلك “أعبر عن قربي من الجرحى والمتضررين جرّاء هذا الزلزال”.

ورفع فرنسيس الصلاة على وجه الخصوص “من أجل أولئك الذين فقدوا حياتهم ومن أجل عائلاتهم”. واختتم معربا عن “الأمل بأنه بتقديم المساعدة من قبل الجميع، يمكن تخفيف معاناة الشعب الأفغاني العزيز”.