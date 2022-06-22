مستشار الرئيس الاوكراني: دي مايو يتفهم تحديات أوروبا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال مستشار الرئيس الأوكراني ميخائيل بودولاك إن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو “يتفهم تحديات أوروبا” الراهنة وذلك غداة إعلان الأخير الانشقاق عن حركة خمس نجوم بسبب إعلان قيادة الحركة رفضها مواصلة الحكومة مد كييف بالسلاح.

وكتب بودولاك الأربعاء في تغريدة على (تويتر) باللغة الإيطالية “كل سياسي يختار كيفية الدخول إلى كتب تاريخ العالم. تحرك قوي من جانب لويجي دي مايو، زعيم يتفهم تحديات العصر لأوروبا”.

وأضاف مستشار فولوديمير زيلينسكي “السياسة الإيطالية هي قضية إيطالية خالصة، لكننا ممتنون لجميع الذين اختاروا جانب الخير”.

هذا، وقد أعلن رئيس مجلس النواب الإيطالي روبرتو فيكو في وقت سابق من اليوم الأربعاء تشكيل مجموعة “معاً من أجل المستقبل” بقيادة دي مايو تضم نواب آخرين انشقوا معه عن حركة خمس نجوم.

ولم يتم الإعلان رسميا عن عدد النواب المنشقين إلا أن لائحة المجلس تفرض توقيع 20 نائبا على الأقل لتشكيل مجموعة برلمانية مستقلة.