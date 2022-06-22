زعيم الحزب الديمقراطي الإيطالي يدعو عشية قمة بروكسل لبناء “أوروبا جديدة”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- دعا الأمين العام للحزب الديمقراطي الإيطالي، إنريكو ليتّا رئيس الوزراء ماريو دراغي ونظرائه الأوروبيين إلى بناء “أوروبا جديدة”.

وقال ليتّا، في حديثه أمام مجلس النواب الأربعاء ردا على خطاب دراغي بالمجلس عشية القمة الأوروبية، “بعد ما حدث، نحتاج إلى بناء أوروبا جديدة”، في إشارة إلى الحرب الروسية على أوكرانيا.

ورأى ليتا أن المجلس الأوروبي غدًا يشكل “لحظة تاريخية “، ووجه حديثه إلى دراغي قائلا “جنبًا إلى جنب مع نظرائك، ستكون أمامكم مهمة بناء الخطوات الأساسية لبناء أوروبا الجديدة. نحتاج إلى فتح موسم معاهدة أوروبية جديدة، كما طالب بذلك مؤتمر مستقبل أوروبا والبرلمان الأوروبي. معاهدة هدفها الرئيسي إزالة حق النقض وقاعدة الإجماع لتجنب ما حدث أيضًا في الأشهر الماضية، بظهور أوربان كعادته حليفا لبوتين في كل خطوة يخطوها الاتحاد” بشأن التعامل مع الحرب في أوكرانيا.

وأضاف زعيم الحزب الديمقراطي “ندعو إلى منح وضع الدولة المرشحة لأوكرانيا ومولدوفا، ونعتقد أنه من المهم أن يتم ذلك وأن يحظى بالتأييد القوي من قادة الدول” الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.