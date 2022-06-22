جوزيبي كونتي: دعم حركة خمس نجوم للحكومة ليس موضع تساؤل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال رئيس حركة خمس نجوم، رئيس الوزراء الايطالي السابق، جوزيبي كونتي إن دعم الحركة لحكومة ماريو دراغي “ليس موضع تساؤل”.

وقال كونتي للصحفيين اليوم الاربعاء، غداة إعلان الرئيس السياسي السابق للحركة وزير الخارجية لويجي دي مايو الانفصال عنها مع مجموعة من البرلمانيين الاخرين بسبب سياستها المعلنة حيال الحرب في أوكرانيا، “الانشقاق حقيقة لا ينبغي التغاضي عن أهميتها السياسية، لكننا بالتأكيد نمضي قدما بقيمنا ومثلنا ومشروعنا السياسي”.

وأضاف كونتي “حتى لو لم تعد بعد الحركة القوة السياسية الأولى في البرلمان، فإنها ستظل دائمًا الأولى المعنية بالعدالة الاجتماعية، التحول البيئي والرقمي والصالح العام… جميع القضايا التي هي السبب الأساسي لخدمتنا في السياسة”.