إيطاليا: 50 وفاة جديدة جراء كوفيد وتسجيل 53905 إصابة بالفيروس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أظهرت البيانات الايطالية الخاصة بالوضع الوبائي اليومي لكوفيد-19 صدرت مساء الاربعاء (22 حزيران/يونيو) تسجيل 50 حالة وفاة خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية و53 ألفا و905 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس.

وارتفعت نسبة الحالات الإيجابية إلى عدد الاختبارات إلى 21.8% بعد أن كانت أمس 21.4%.

الوفيات المعلنة من وزارة الصحة أمس الثلاثاء كانت 62 حالة وفاة والإصابات المؤكدة 62 ألفا و704 إصابة.

ووفق بيانات الوزارة الجديدة، انخفض عدد مرضى وحدات العناية الفائقة بالمستشفيات بـ10 أشخاص، ليبلغ عددهم اليوم 216، بينما ارتفعت حالات الاستشفاء بالأقسام العامة (بـ 144 مريضا) لتصل إجمالا إلى 4 آلاف و947.

العدد الكلي للأشخاص الذين تعرضوا للعدوى (بمن فيهم المتعافون والضحايا وأصحاب الحالات الايجابية الحالية المؤكدة) يبلغ 18 مليونا 14 ألفا و202، حصد الوباء أرواح 167 ألفا و892 منهم.

المتعافون منذ انتشار الوباء ارتفع عددهم إلى 17 مليون و221 ألفا و297 بعد شفاء 29 ألفا و740 بين أمس واليوم.