تضامن أوروبي مع الشعب الافغاني واستعداد لتقديم المساعدة للمحتاجين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعرب الاتحاد الأوروبي عن “التضامن بشكل كامل مع الشعب الأفغاني”، معلنا الاستعداد لتقديم المساعدة للمحتاجين، جراء الزلزال القوي الذي ضرب شرقي أفغانستان الليلة الماضية وبلغت قوته 5.9 درجة على مقياس ريختر.

جاء ذلك في بيان صدر في بروكسل الاربعاء للممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الامنية جوزيب بوريل ومفوض إدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش.

وأشار المسؤولان الاوروبيان إلى أن الاتحاد الأوروبي على “اتصال دائم” من خلال مكتبه للشؤون الإنسانية في افغانستان مع “شركائنا في المجال الإنساني وسنقدم كل الدعم التشغيلي اللازم”.

ونوه البيان بأن “الزلزال يأتي في وقت تستمر فيه البلاد في مواجهة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم مع احتياجات إنسانية واسعة النطاق ونزوح وأزمة غذائية حادة”.