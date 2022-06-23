البابا: عنف شيطاني مطلق اندلع في أوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – رأى البابا فرنسيس أن في أوكرانيا “عدنا إلى دراما قايين وهابيل، فلقد اندلع عنف شيطاني شرير يدمر الحياة، ونحن المؤمنون مدعوون للرد بقوة الصلاة، بمساعدة ملموسة من المحبة، بكل وسيلة مسيحية لكي ما تفسح الأسلحة المجال للمفاوضات”.

وخلال استقباله المشاركين بالجلسة العامة الـ95 لهيئة (رواكو) المعنية بمساعدة الكنائس الشرقية، قال البابا: “أود أن أشكركم على المساعدة في حمل لمسة محبة الكنيسة والبابا إلى أوكرانيا وإلى البلدان التي تم فيها استقبال اللاجئين”، وأبدى مشاعر القلق تجاه “أوكرانيا الحبيبة والمعذبة”.

وذكّر فرنسيس بأنه “بالإيمان، نعلم أن علوّ كبرياء الإنسان وتمسكه بالدنيويات، ينخفض وتمتلئ وديان الخراب والدموع، لكننا نود أيضًا أن تتحقق نبوءة إشعياء عن السلام قريبًا: ألا يعود الناس يرفعون أيديهم على الآخرين بعد الآن، تصبح السيوف محاريث والحراب مناجل”، لكن “بدلاً من ذلك، يبدو أن كل شيء يسير بالاتجاه المعاكس: يقل الطعام ويزداد صخب الأسلحة”.

وخلص البابا موصياً: “دعونا لا نتوقف عن الصلاة، الصوم، مد يد المساعدة والعمل حتى تشق دروب السلام طريقها في غابة النزاعات”.