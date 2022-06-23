إيطاليا: أضرار بأكثر من 900 مليون يورو بسبب الجفاف في بييمونتي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

تورينو – أعلن اتحاد إيطالي عن أضرار مقدرة بقيمة تتجاوز الـ900 مليون يورو بسبب الجفاف في مقاطعة بييمونتي شمال البلاد.

جاء هذا التأكيد في مذكرة لفرع اتحاد الزراعيين الإيطاليين (كولديريتّي) في بييمونتي، حيث رسمت موازنة عام 2022 تحت شعار انخفاض هطول الأمطار بتراجع إلى النصف تقريبًا وتضرر الإنتاج الزراعي”.

وأشار الاتحاد إلى أن “مقياس مستوى ارتفاع المياه لنهر البو قد انخفض بأقل من 3.3 متر مقارنة بالصفر المائي”، مبيناً أن “هذا أقل مما كان عليه الوضع في آب/أغسطس في العام الماضي”، بينما “تعاني البحيرة الكبرى من درجة ملء بنسبة 22.7٪”، من سعتها الطبيعية.

وبهذا الصدد، أكد رئيس فرع (كولديريتّي) في بييمونتي ومندوب الاتحاد برونو ريفاروسّا، أن “الوضع المتقد على صعيد الطقس يزداد سوءًا مع موجة الحرارة التي تشهد ارتفاعها درجاتها إلى أكثر من 40 مْ مع انخفاض مخزون المياه الجوفية باستمرار”.

وأوضحا أنه “في هذه الحالة من أزمة المياه العميقة، بالإضافة إلى توقع تخصيص ما يكفي من الأموال المالية الموارد لتعويض المؤسسات الزراعية عن الأضرار التي لحقت بها، فمن الضروري العمل على المدى القصير لتحديد أولويات استخدام المياه المتاحة، مع إعطاء الأولوية للقطاع الزراعي من أجل ضمان توافر الغذاء، في وقت تحتاج فيه إيطاليا، بسبب آثار الحرب في أوكرانيا، إلى كل إمكانات الإنتاج الوطني المتاحة لديها”.

وخلص مونكالفو وريفاروسّا إلى القول، إنه “إلى جانب الإجراءات التي تضمن الإمدادات الغذائية للسكان على الفور، فإن الحاجة الملحة لإطلاق خطة وطنية رئيسية لخزانات المياه التي اقترحها اتحادنا منذ بعض الوقت، غدت أمراً واضحاً”.