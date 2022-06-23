الكاردينال بارولين: لا تطورات بشأن السلام في أوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشار أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين إلى أنه لا توجد مستجدات بشأن إمكانية إنهاء الحرب وإحلال السلام في أوكرانيا، حيث كانت وزارة الخارجية الروسية قد أعربت في وقت سابق عن ترحيبها بجهود الوساطة من جانب الكرسي الرسولي.

وقال بارولين، على هامش حدث في روما “لا توجد تطورات جديدة. أنا آسف أن أقول في كل مرة إنه لا يوجد شيء جديد تحت الشمس. نحن دائمًا منفتحون وواثقون من أن شيئًا ما يمكن أن يتحرك، ولكن لم تبدر إشارات حتى اللحظة”.

فيما يتعلق بمسألة مواصلة تسليح أوكرانيا، قال أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان: “بالتأكيد لا يمكن بناء السلام بالسلاح، ولكن يجب تأطير هذه المسألة في سياق موضوع الدفاع المشروع والظروف التي في ظلها يتحقق هذا الدفاع المشروع”.

وحول افق انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي حيث من المقرر أن تعطي القمة الأوروبية الضوء الأخضر لصفة الدولة المرشحة للعضوية، قال الكاردينال “أعتقد أنه يمكن أن يشكل نوعا من التشجيع والدعم بالنسبة لأوكرانيا”.