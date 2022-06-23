سالفيني ينفي المطالبة بتعديل وزاري بعد انشقاق دي مايو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- نفى زعيم حزب الرابطة الإيطالي، ماتيو سالفيني ما تردد إعلاميا عن مطالبة الحزب بتعديل وزاري بسبب انشقاق وزير الخارجية لويجي دي مايو عن حركة خمس نجوم وتشكيل مجموعة برلمانية جديدة مع منشقين آخرين مساندة لحكومة ماريو دراغي.

وقال سالفيني اليوم الخميس، على هامش حملة انتخابية محلية، “حزب الرابطة لا يطلب ذلك”.

وردا على سؤال عما إذا كان ينبغي على وزير الخارجية الاستقالة، قال سالفيني: “أنا لا أعلق على مشاكل الآخرين”.

وتحظى حكومة دراغي بدعم معظم القوى السياسية الكبرى الممثلة في البرلمان، ما عدا حزب (إخوة إيطاليا) اليميني بقيادة جورجا ميلوني.

وتنتهي الدورة التشريعية للبرلمان الحالي في ربيع العام المقبل.