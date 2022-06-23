إيطاليا: 75 وفاة جديدة بكوفيد-19 وتسجيل أكثر من 65 ألف إصابة بالفيروس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أظهرت البيانات الايطالية الخاصة بالوضع الوبائي اليومي لكوفيد-19 صدرت مساء الخميس (23 حزيران/يونيو) تسجيل 75 حالة وفاة خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية و65 ألفا و166 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس.

وارتفعت نسبة الحالات الإيجابية إلى عدد الاختبارات إلى 22.6% بعد أن كانت أمس 21.8%.

الوفيات المعلنة من وزارة الصحة أمس الاربعاء كانت 50 حالة وفاة والإصابات المؤكدة 53 ألفا و905 إصابة.

ووفق بيانات الوزارة الجديدة، يبلغ عدد مرضى وحدات العناية الفائقة بالمستشفيات اليوم 216 وهو نفس الرقم المعلن أمس، بينما ارتفعت حالات الاستشفاء بالأقسام العامة (بـ 117 مريضا) لتصل إجمالا إلى 5 آلاف و64.

العدد الكلي للأشخاص الذين تعرضوا للعدوى، بمن فيهم المتعافون والضحايا وأصحاب الحالات الايجابية المؤكدة، ارتفع الى 18 مليونا 71 ألفا و634، حصد الوباء أرواح 167 ألفا و967 منهم.

المتعافون منذ انتشار الوباء ارتفع عددهم إلى 17 مليون و251 ألفا و95.