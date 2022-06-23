رئيسة البرلمان الأوروبي: يوم تاريخي للاتحاد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- قالت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا إن “هذا اليوم هو يوم تاريخي بالنسبة للاتحاد الأوروبي، حيث نقرر ما طالب به البرلمان الأوروبي قبل أربعة أشهر، منذ 24 شباط/فبراير عندما بدأت روسيا غزوها الوحشي لأوكرانيا”.

ونوهت ميتسولا في تصريحات ببروكسل على هامش اجتماعات المجلس الأوروبي، الذي من المتوقع أن يقر منح صفة الدولة المرشحة للعضوية لكل من أوكرانيا ومولدوفا، بأن “منح وضع الدولة المرشحة مهم جدًا أيضًا لمولدوفا التي يتطلع مواطنوها إلى أوروبا، ولنعطي أيضا جورجيا آفاق أوروبية”.

وفي سياق متصل، وافق البرلمان الأوروبي اليوم الخميس بأغلبية 529 صوتًا، مقابل رفض 45 نائبا وامتناع 14 آخرين عن التصويت، على قرار طلب منح وضع الدولة المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي إلى كل أوكرانيا ومولدوفا بشكل فوري. وأشار نص القرار إلى أنه “في سياق الحرب العدوانية الروسية الوحشية ضد أوكرانيا، فإن هذا الخيار سيظهر القيادة والتصميم والبصيرة” للقادة الأوروبيين، مع التأكيد على “أنه لا توجد إجراءات تسريعية للانضمام” حيث يظل “عملية منظمة وقائمة على الجدارة”.