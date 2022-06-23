بوريل: روسيا لن تقطع إمدادات الغاز عن أوروبا بين عشية وضحاها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- استبعد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والشؤون الأمنية للاتحاد الأوروبي أن يقطع الاتحاد الروسي “بين عشية وضحاها” امدادات الغاز الطبيعي عن الدول الأعضاء بالتكتل الموحد.

وقال بوريل للصحفيين الخميس على هامش القمة الاوروبية، ردا على سؤال بهذا الصدد، “روسيا تعمل على تقليص إمدادات الغاز شيئًا فشيئًا. بالنسبة لبعض البلدان ما يقرب من نسبة 100%، وللآخرين بنسبة 10% إلى 15%”.

واضاف “لا أعتقد أنهم سيقطعون الغاز بين عشية وضحاها، خاصة لأننا ندخل فصل الصيف وفي الصيف الغاز ليس سلاحا استراتيجيا. لكن الشتاء قد يكون صعبًا، وعلينا أن نكون على استعداد في أوروبا (للتعامل) مع أي استخدام للغاز كسلاح… إنهم (بالفعل) يستخدمون القمح كسلاح”، في إشارة إلى تعذر الافراح عن صادرات الحبوب الأوكرانية بسبب الحصار الروسي على الموانئ المطلة على البحر الاسود.