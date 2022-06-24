قمة بروكسل تناقش إطلاق “مجموعة سياسية أوروبية”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- عقدت القمة الاوروبية “مناقشة استراتيجية”، في “تبادل أولي لوجهات النظر” بشأن علاقات الاتحاد الأوروبي مع شركائه في أوروبا، في إشارة الى المقترح الذي تقدم به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت سابق الخاص بإطلاق “مجموعة سياسية أوروبية” مع الدول المرشحة للانضمام نظرا لأن العضوية الكاملة تستغرق عقودا من الزمن.

هدف المقترح، حسبما أفادت مذكرة صدرت ليل الخميس-الجمعة يكمن في “توفير منصة للتنسيق السياسي للدول الأوروبية عبر القارة” لجميع الدول المعنية في القارة العجوز ولديها “علاقات وثيقة” مع الاتحاد الاوروبي، وذلك من أجل “تعزيز الحوار السياسي والتعاون لمعالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك وتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار في القارة الأوروبية”.

وأكدت المذكرة أن هذه المنصة السياسية “لن تحل محل سياسات وأدوات الاتحاد الأوروبي الحالية، ولا سيما التوسيع، وستحترم تمامًا استقلالية صنع القرار في الاتحاد الأوروبي”.

وأشارت إلى أنه بناءً على هذا التبادل الأول لوجهات النظر، سيعود المجلس الأوروبي إلى هذه القضية.