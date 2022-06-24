وزير الخارجية الاوكراني: امدادنا بالسلاح سيضمن المسار الدبلوماسي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعاد وزير الخارجية الاوكراني دميترو كوليبا التأكيد على أن “الانتصار العسكري” لبلاده هو الوسيلة الوحيدة لاقناع الكرملين بإجراء “مفاوضات سلام جاد”، مشيرا، في مقابلة مع صحيفة (كورييري ديلا سيرا) نشرتها اليوم الجمعة الى أن مواصلة مد كييف بالأسلحة “سيضمن المسار الدبلوماسي” للأزمة.

وحول الجدل السياسي الايطالي حتى داخل أحزاب الائتلاف الحاكم (حركة خمس نجوم) حول جدوى ارسال السلاح، قال كوليبا “ليس لدي أوهام. لا يمكن لأي حرب أن تلغي واقع السياسة الداخلية. وفي البلدان الديمقراطية، من المحتم أن تسعى المعارضة إلى لحظات مواتية لانتقاد الحكومة. لكنني لا أعتقد أن هذا يحدث لأننا نتجاهل الخطر الذي تمثله روسيا بوتين”. وأضاف في هذا الصدد “لقد أظهر دراغي، على سبيل المثال، مهارات قيادية عظيمة، ليس فقط فيما يتعلق بأوكرانيا ولكن أيضًا في الشؤون الأوروبية. السياسة تعمل على هذا النحو: كلما كنت أكثر نجاحًا، كان خصومك أكثر عدوانية “.

وأردف “لكن، ما يهم هو قدرة القادة على أن يشرحوا للمواطنين أن العدوان الروسي لا يؤثر فقط على الأوكرانيين، ولكن على كل أسرة أوروبية. يهاجم (الرئيس الروسي) بوتين التوازن الداخلي (الاوروبي)، ويزعزع الاستقرار بهدف إضعاف الحرية والديمقراطية. ولحسن الحظ، فإن دراغي وماكرون يحافظان على أن يظل الخط مستقيما” في التعامل مع الحرب الروسية على أوكرانيا.

وأشار الى أنه بعد زيارة دراغي وماكرون وشولتس الى كييف، “نرى الوحدة ووضوح الهدف: نعم هناك اختلافات، لكننا من حيث المبدأ نسير معًا في نفس الاتجاه”.

وفيما يتعلق بأفق التفاوض، قال وزير الخارجية إنه على الرغم من أن “المدافع الروسية تواصل إطلاق النار”، لكن “عرضنا لقمة بوتين-زيلينسكي لا يزال قائماً”.