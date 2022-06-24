دي مايو يشارك في وزاري مجموعة السبع وباجتماع حول الامن الغذائي العالمي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- يشارك وزير الخارجية والتعاون الدولي الايطالي لويجي دي مايو اليوم في برلين في اجتماعين: الأول في سياق مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى ويتمحور بشكل أساسي على أوكرانيا والافراج عن صادرات الحبوب القمح، أما الثاني فيهدف إلى تأمين الإمدادات الغذائية.

وحسب المذكرة الصادرة الجمعة عن وزارة الخارجية الايطالية، سيخصص الاجتماع الأول لوزراء مجموعة السبع لدعم أوكرانيا أيضًا في مسار الانضمام للاتحاد الأوروبي وقدرتها على الصمود في المجالات الإنسانية والعسكرية والمالية. كما سيعمل الوزراء على دراسة المبادرات الأوروبية والدولية الرئيسية التي تهدف إلى تحديد طرق بديلة وإنشاء “ممرات آمنة” لاستئناف صادرات الحبوب الاوكرانية.

كما سيشارك دي مايو في اجتماع (متحدون من أجل الأمن الغذائي العالمي) المخصص لأزمة الغذاء العالمية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا والتنسيق الدولي مع البلدان الأكثر تضرراً من الأزمة. وخلال الاجتماع سيقدم الجانب الإيطالي أول متابعة تشغيلية للحوار الوزاري المتوسطي حول أزمة الغذاء الذي نظمته وزارة الخارجية في روما في وقت سابق من الشهر الجاري بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة بهدف وضع خطوط مشتركة لمعالجة أزمة الغذاء.