محافظ بنك إيطاليا: النظام المالي والشركات قادرة على مواجهة الأزمة الاقتصادية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أبدى محافظ المصرف المركزي الايطالي، اينياتسيو فيسكو، تفاؤلا بامكانية تجاوز النظام المالي والشركات الازمة الاقتصادية الناجمة عن الحرب الروسية على أوكرانيا.

وقال محافظ (بنك إيطاليا) اليوم الجمعة، خلال تقديم تقرير وحدة المعلومات المالية السنوي “بعد توسع في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.6 المئة في عام 2021، تمر إيطاليا الآن بمرحلة تدهور للوضع المرتبط بالآثار الاقتصادية للحرب في أوكرانيا”.

ولكنه أضاف “الشركات والنظام المالي، التي شهدت مسارات عميقة لإعادة الهيكلة في العقد الذي سبق الوباء ، قادرة على معالجة هذه الأزمة”.