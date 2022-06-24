الحزب الديمقراطي الايطالي: الانشقاقات بحركة خمس نجوم لن تؤثر على تماسك الحكومة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- نفى قيادي في الحزب الديمقراطي الايطالي تأثير انشقاق وزير الخارجية لويجي دي مايو وآخرين عن حركة خمس نجوم على صلابة وتماسك الحكومة المدعومة من معظم الكيانات السياسية في البرلمان.

وقال السناتور فرانكو ميرابيللي، نائب رئيس برلمانيي الحزب في مجلس الشيوخ في تصريح اليوم الجمعة “ينبغي علينا أن نحترم دائمًا المشاكل الداخلية لقوى سياسية أخرى. احطنا علما بحدوث انشقاق في الكتل البرلمانية لحركة خمس نجوم، مع ولادة مجموعة (معا من أجل المستقبل)” المستقلة بقيادة دي مايو.

ولكنه اضاف “لا يبدو لي أن هذا الانقسام له أي تأثير على استقرار الحكومة، التي لا تزال تتمتع بأغلبية كبيرة ومتينة: فلا دي مايو ولا كونتي (الرئيس الحالي لحركة خمس نجوم) يعتبران خارج الائتلاف الحكومي بقيادة ماريو دراغي”.

وقال ميرابيللي “السياسة اليوم أكثر من أي وقت مضى يجب أن تفكر في حل مشاكل ملموسة، مثل خفض تكلفة الفواتير ومساعدة الشركات أثناء الأزمة ودعم العاملين”.