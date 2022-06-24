إيطاليا: لا سقف لأسعار الغاز من الاتحاد الأوروبي خوفاً من روسيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل ـ قالت إيطاليا على لسان رئيس وزرائها ماريو دراغي، إن “أكبر مانع لوضع سقف لسعر الغاز”، من جانب الاتحاد الأوروبي “يأتي بسبب الخوف من أن تقطع روسيا الإمدادات بشكل أكبر”.

وأضاف دراغي في مؤتمر صحفي من بروكسل، الجمعة: “نحن في مرحلة انخفضت فيها الإمدادات إلى ألمانيا بنسبة 50٪ مقارنة بما كانت عليه من قبل”، مبيناً أن “السعر قد ارتفع بطريقة تجعل (رئيس الإتحاد الروسي فلاديمير) بوتين يكسب الأموال نفسها تقريبًا بينما تنخفض إمدادات الغاز الروسية”.

وذكر رئيس الحكومة أن “الإجراءات التي اتخذناها منذ بداية الحرب بدأت تؤتي ثمارها”، فقد “بدأ موردو الغاز الآخرون باستبدال الغاز الروسي”، مشيراً الى أن “أسعار الطاقة قد ارتفعت بالفعل مقارنة بما قبل الحرب”.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن “الطاقة تسجل زيادات بنسبة 40٪ في الأسعار بشكل عام. إذا تمكنا من القيام بشيء ما على جبهة الطاقة، فسنحقق تقدمًا أيضًا فيما يتعلق باحتواء التضخم وأسعار الفائدة”.

وتابع: “لقد طلبت اتخاذ إجراء الآن، وكانت هناك مخاوف كثيرة. طلبت عقد اجتماع استثنائي في تموز/يوليو، فأشاروا إلي بأنه ليست لدينا دراسة نبحثها، ووعدت المفوضية بدراسة، تقرير كامل عن ضوابط الأسعار، سقف سعر الغاز وإصلاح سوق الطاقة الكهربائية: كل هذا سيعدّ لشهر أيلول/سبتمبر، وليناقش في اجتماع المجلس في تشرين الأول/أكتوبر”.

ومشيرًا إلى الوضع الخاص بإيطاليا، قال دراغي: “لقد كنا سريعين جدًا، في الأيام الأولى للحرب، قمنا بتأمين شبكة من الموردين لإيطاليا. نحن متفائلون نسبيًا، كل هذا سيكون قادرًا على التعويض الكامل عن واردات الغاز الروسي خلال عام أو عام ونصف”. واختتم بالقول إن “النتائج لا تزال واضحة حتى الآن وهي أفضل مما كان متوقعاً”.