دراغي: الاتحاد الأوروبي ينمو ويصبح أكثر أهمية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل ـ قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، إن “الاتحاد الأوروبي ينمو، ويصبح أكثر أهمية”. لقد “غدا تلك المؤسسة التي تتطلع إليها جميع دول أوروبا كجهة قادرة على منحها الاستقرار والازدهار والأمن”.

وأكد دراغي في مؤتمر صحفي من بروكسل، الجمعة: “إنها خطوة غير عادية في تاريخ الاتحاد، إنه بُعد اكتسب أهمية أكبر بسبب الحرب في أوكرانيا”. “البلدان التي لم تفكر في السابق بالانضمام إلى الاتحاد، تريد اليوم أن تحظى بصفة المرشح بسرعة، وقد بدأ الاتحاد الأوروبي بالاستجابة لهذه الطلبات، وهي طفرة في هوية الاتحاد”.

وذكر رئيس الحكومة أن الأمر يتعلق بـ”مرحلة تاريخية يكتسب فيها الاتحاد الأوروبي هوية مختلفة”، مبيناً أن “عملية قبول الانتماء إلى الاتحاد ستظل صعبة، لكنها ستكون أقل بيروقراطية بكثير”.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن “الاتحاد الأوروبي يعرض صورته الخاصة أقل كآبة، بيروقراطية ومالية مما كانت عليه في الماضي. إنه أكثر انفتاحًا وتعاونًا. لقد تغيرت رغبة دول الاتحاد الأوروبي بالمساعدة”، مشيراً الى أن “الاتحاد لتنفيذ الإصلاحات الضرورية أصبح يلائم المتطلبات”.

ونوه دراغي، بأن “أوكرانيا، جورجيا ومولدوفا، قررت أن مرساة أمانها لا تكمن في مكان آخر، بل في أوروبا”. وخلص إلى القول إن “الأمر لا يقتصر على مجرد مرساة أمان، بل إنه مرساة ازدهار أيضًا: لهذا السبب نتحدث اليوم عن تحوّل تاريخي”.