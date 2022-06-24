إيطاليا: 55829 إصابة بكوفيد و51 حالة وفاة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، إن هناك 55,829 إصابة جديدة بفيروس كورونا سجلت في أرجاء البلاد اليوم الجمعة.

وأشارت نشرة الدفاع المدني التي تجمع معطيات المقاطعات الإيطالية وينشرها موقع وزارة الصحة في جدول يومي، الى أنه “تم أيضا تسجيل 51 حالة وفاة أخرى”، مما يرفع أعداد الضحايا منذ بدء انتشار الوباء إلى 168,018 شخصاً.

وذكرت النشرة الصحية أنه “تم إجراء 238,069 تحليل كشف عن العدوى بنوعيه الجزيئي والمستضدي”، والتي “بلغت بموجبها نسبة الحالات الإيجابية من ناحية الإصابة بالعدوى 23.4٪.

ولفتت النشرة إلى أن “هناك 5205 مريض في المستشفيات حاليا يعانون من ظهور الأعراض عليهم”، وهم “بزيادة بمجموع 141 حالة منذ يوم أمس”، بينما “هناك 225 مريضًا حاليًا في أقسام العناية المركزة، أي بزيادة بحاصل 9 أشخاص مقارنة بأمس”.

وخلص جدول وزارة الصحة الى القول، إن “عدد الأشخاص الايجابيين ناحية الإصابة بالعدوى، يبلغ حاليًا 678,178 حالة”.