إيطاليا: مواد معلوماتية وكيماوية وُجدت بحوزة الشابين المتهمين بالإرهاب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت مصادر أمنية إيطالية إنه “تم إجراء بعض عمليات التفتيش التي مكنت من مصادرة أجهزة الكمبيوتر، مواد كيميائية وغيرها مما يلزم لتصنيع متفجرات”، وذلك “خلال التحقيقات التي أجرتها وحدة العمليات الخاصة (ROS) التابعة لقوات الدرك (كارابينييري) بدعم القيادة الإقليمية للقوات في مقاطعة ترينتو (شمال)”، الجمعة.

وأضافت المصادر ذاتها أن “العملية تمت بمشاركة فرقة التدخل الخاص(GIS) ومجموعة التحقيقات العلمية، حول شابين (رجل وامرأة) يمتلكان سجلاً عدلياً نظيفاً، وهما قيد التحقيق لعلاقتهما بأنشطة تهدف إلى الإرهاب، تقويض النظام الديمقراطي، فضلا عن ممارسة نشاط التجنيد والتدريب لأغراض إرهابية، بما في تلك الدولية”.

وذكرت المصادر الأمنية أنه “تم تسليم المواد إلى مجموعة التحقيقات العلمية لإجراء تقييمات فنية عليها”، مبينةً أن “الشاب، الذي تم إخضاعه للإقامة الجبرية، كان يخطط مع زوجته للقيام برحلة إلى نيجيريا، حيث يوجد مسؤول إقليمي لتنظيم (الدولة الإسلامية)”.

وبهذا الصدد، أوضح قائد وحدة العمليات الخاصة (ROS) التابعة لقوات الدرك (كارابينييري)، باسكوالي أنجيلوسانتو، خلال مؤتمر صحفي خاص بالعملية، أن “هذه الرحلة يتم طلبها كعلامة للولاء الكبير. ويمكننا أن نفترض أنها كانت ستتم بعد ارتكاب هجوم ما”.

وخلص قائد (روس) إلى القول إن “الرجل اشترى سيارة كان يخطط لاستخدامها للرحلة مع زوجته إلى اسطنبول ليطير منها إلى نيجيريا”.