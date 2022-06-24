مفوض أوروبي: تبث إيطاليا رسالة خاطئة إن طلبت إعادة صياغة خطة التعافي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رابالّو – رأى مفوض أوروبي، أن إيطاليا ستقوم ببث رسالة خاطئة إن طلبت إعادة صياغة خطتها الوطنية للتعافي والقدرة على الصمود (PNRR).

هذا ما جاء على لسان مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية، باولو جينتيلوني، في حديثه خلال مؤتمر رواد الأعمال الشباب الذي نظمه اتحاد الصناعيين الإيطاليين (كونفيندوستريا) في بلدة رابالّو (مقاطعة ليغوريا ـ شمال) الجمعة.

وقال جينتيلوني، إنه “من الواضح أن المفوضية الأوروبية أمام التضخم وزيادة بعض تكاليف الإنتاج وصعوبة العثور على بعض المواد الخام، مستعدة لمناقشة التعديلات الفردية لبرامج خطط التعافي منفردة”، لكن “بحث إمكانية بعض التصحيحات لمشاريع ما في الخطط، يختلف تماما عن قدوم الطلب من إيطاليا، المستفيد الرئيسي من الأموال الأوروبية، في رسالة مفادها وجوب إعادة إعداد الخطة أو تأجيلها لبضع سنوات”.

وأشار رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق إلى أن “هذه ستكون رسالة خاطئة للاقتصاد الإيطالي، لأننا بحاجة إلى هذه الاستثمارات الآن”، كما “ستكون من الناحية السياسية رسالة صعبة للغاية لتعادل بلادنا معها”.

وخلص جينتيلوني الى القول: “أنا أعلم أن الحكومة لا تسير على هذا النهج وتعمل بشكل جيد للغاية مع مختلف الوزارات ومع الرئيس دراغي لتصحيح ما يمكن تصحيحه، بل والمضي قدما”.