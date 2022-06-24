إيطاليا: المعتقل بتهمة الإرهاب خبير كيميائي بإمكانه الحصول على مواد متفجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت مصادر أمنية إيطالية إن الشاب الذي انتهى به الأمر رهن الإقامة الجبرية في إطار تحقيقات مكتب المدعي العام في ترينتو، بمجال مكافحة الإرهاب في العملية التي نفذتها قوات الدرك، الجمعة، تبين أنه “خبير تقني كيميائي”.

وخلال مؤتمر صحفي خاص بالتحقيق، أوضح قائد وحدة العمليات الخاصة (ROS) التابعة لقوات الدرك (كارابينييري)، الجنرال باسكوالي أنجيلوسانتو، أنه “كان هناك مسار للتطرف العنيف للمشتبه به، الذي اقترب تدريجياً من أيديولوجية تنظيم (الدولة الإسلامية) حتى أدائه قسم الولاء لـ(داعش) عن طريق الانترنيت، تحت يديّ مسؤول في التنظيم”، مبيناً أن “هذا الطريق دفعه إلى اتخاذ مواقف أكثر راديكالية”.

وذكر قائد (روس) أن المشتبه به “نظرا لتهيئته الأكاديمية، فني كيميائي، ويمكنه بفضل محل عمله شراء المواد الكيميائية الأولية اللازمة لصنع مواد متفجرة خطرة للغاية”، وهي “المواد التي قام بنقلها تدريجياً من مكان العمل ليضعها في محل تخزين خاص”.

وأشار الجنرال أنجيلوسانتو إلى أن “هذه هي المرة الأولى التي نواجه فيها في مواطنًا انجرف نحو التطرف في منزله، وتلقى تدريبا ذاتيا على الويب”، مشيراً الى أننا “نتعامل مع شخص إيطالي متطرف، كان يتزود بمواد كيماوية مفيدة لصنع مواد متفجرة”.