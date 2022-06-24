إيطاليا: ارتفاع أعداد مصابي كوفيد في المستشفيات يهدد بانهيارها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ حذّرت مصادر طبية إيطالية من أن “حالات الاستشفاء إذا استمرت في النمو بهذا المعدل، فإننا نجازف بأن نجد أنفسنا مرة أخرى أمام مستشفيات مليئة بمرضى كوفيد 19، وهو أمر لا يمكننا تحمل تكلفته”.

وفي نداء تحذيري أطلقه رئيس اتحاد (Cimo-Fesmed) الطبي، غويدو كويتشي، تعليقًا على أحدث تقرير للمعهد العالي للصحة ووزارة الصحة، قال إن “الهياكل الصحية معرضة لخطر الانهيار حقاً، وصالات الطوارئ ممتلئة، ولدينا ملايين من طلبات خدمات العلاج وقوائم انتظار لا حصر لها”.

وذكر كويتشي في بيان، الجمعة، أن “الموظفين الصحيين مرهقون وغير كافين، وقد تم تقليص أيام عطلهم بأكثر مما يستحقون”، وكذلك “على ضوء الإصابات التي تتزايد بين صفوف الكوادر الصحية، التي سجل منها 15971 حالة في الثلاثين يوما الماضية من قبل المعهد العالي للصحة مقارنة بـ 4684 قبل 6 أشهر”.

وأشار النقابي إلى أنه “نتفهم تعب المواطنين ورغبتهم بوضع حالة الطوارئ وراء ظهورهم، لكن الفيروس لم يختف بعد ويجب علينا الاستمرار باحترام التدابير الوقائية: الكمامات الوقائية في الأماكن الداخلية، تباعد المسافات الاجتماعية وتعقيم اليدين”.

ونوه كويتشي بأن “الأرقام في حد ذاتها ليست مقلقة في الوقت الحالي، لكن اتجاه النمو هو ما يقلقنا، لأنه يخاطر بوضع تنظيم المستشفيات على المحك، ويؤدي إلى مزيد من تأجيل مساعدة المرضى الآخرين من غير المصابين بكوفيد 19”.

وخلص رئيس (Cimo-Fesmed) الى القول: “إننا نرى كثيراً من الأشخاص الذين يستخفون بخطر العدوى، وليس ذلك من ناحية صحتهم فقط، بل قبل كل شيء، بالنسبة لأولئك الأكثر عرضة للإصابة بأعراض خطيرة وبالتالي الدخول المستشفى”.