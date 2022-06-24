مسؤول دبلوماسي إيطالي يستقبل أمين سر دولة أيسلندا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت وزارة الخارجية الإيطالية إن أمينها العام، السفير إيتوري فرانشيسكو سيكوي، استقبل اليوم الجمعة، أمين سر الدولة الأيسلندي الدائم، السفير مارتن إيولفسون، لإجراء مشاورات ثنائية.

وفي مذكرة نشرها قصر (فارنيزينا)، مقر وزارة الخارجية الإيطالية على موقعه الإلكتروني، “أعرب سيكوي عن ارتياحه للزخم المتجدد في العلاقات الثنائية بين روما وريجكيافيك، وهو ما أكدته المحادثات الأخيرة بين وزير الخارجية لويجي دي مايو ونظيره جيلفادوتير وكذلك مهمة وزير الدفاع لورينزو غويريني في أيسلندا”.

ووفقا لما ورد في المذكرة، “فقد بحث سيكوي وإيولفسون خلال الاجتماع، آخر تطورات الحرب في أوكرانيا وعواقبها فيما يتعلق بالأمن بالنسبة للمجتمع الأورو ـ الأطلسي”. في هذا السياق “أجريا تقييماً لعملية انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي وعملية مراجعة المفهوم الاستراتيجي للناتو”.

وأكد السفيران على “أهمية استمرار التنسيق اللوجستي والتشغيلي بين البلدين في الربع الشمالي الذي يتسم بأهمية جغرافية استراتيجية متزايدة. وجدد السفير إيولفسون، في هذا الصدد، تقدير أيسلندا العميق للمساهمة الإيطالية في أنشطة ضبط الأمن الجوي في أيسلندا، التي نُفِّذت في إطار حلف الأطلسي”.

كما “اتفق سيكوي وإيولفسون أيضًا على الأولوية التي يجب إعطاؤها لمجال الاستدامة البيئية والتحول البيئي والرقمي، وهي موضوعات تقع في صميم ترشيح روما لاستضافة معرض إكسبو عام 2030”.

وعلى صعيد العلاقات الاقتصادية، “أوضح الأمين العام لـ(فارنيزينا) الفرص التي يمكن أن تقدمها الخطة الوطنية الإيطالية للتعافي والقدرة على الصمود (PNRR) من حيث الاستثمارات والتعاون بين الشركات، حتى في قطاعات التكنولوجيا الفائقة، كالطاقة المتجددة”.