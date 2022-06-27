دراغي يدعو مجددا للعمل على وضع سقف لسعر الغاز 

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بافاريا – توقف رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي عند وضع سوق الطاقة، مجددا الدعوة، التي أطلقها في القمة الأوروبية الأسبوع الماضي، للعمل من أجل فرض “حد أقصى لسعر الغاز”.

وقالت مصادر حاضرة في قلعة إلماو، مقر اجتماع قمة مجموعة السبع في جبال الألب البافارية، أن “رئيس الوزراء يطالب منذ أشهر، على مستوى الاتحاد الأوروبي، بتحديد سقف أوروبي لسعر غاز الميثان، الذي ارتفعت أسعاره بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، مما زاد من آثار الاختناقات الاقتصادية التي أعقبت حالة الطوارئ الصحية لجائحة كوفيد 19”.

وذكرت المصادر أن “دول الشمال، ولا سيما هولندا وألمانيا أيضًا، عارضت الأمر حتى الآن، خوفًا من قطع روسيا إمدادات الغاز بشكل أكبر”. وبهذا الصدد، “أشار دراغي مرارًا وتكرارًا إلى أن موسكو قلصت إمداداتها من الميثان بالفعل، لكن حقيقة أن كل إعلان لخفض الإمدادات يرفع الأسعار، فهي تكسب الأموال نفسها تقريبًا”، التي كانت تحظى بها من قبل.

ووفقا للمصادر، فقد “أوضح دراغي في عدة مناسبات أيضاً، أن التضخم المرتفع الذي أثر على منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي في الأشهر الأخيرة، لم يكن ناتجًا عن (الارتفاع المفرط في درجة حرارة الاقتصاد، التسخين الاقتصادي) ، بل بسبب زيادة أسعار السلع الأساسية مثل مصادر الطاقة”.

وذكَّر رئيس الحكومة كل من لديه “ذاكرة قصيرة المدى”، أن الزيادات في أسعار السلع المماثلة، كما حدث في سبعينيات القرن الماضي، إن لم يتم التعامل معها في الوقت المناسب، “فستشمل قطاعات أخرى من الاقتصاد، مما يتسبب بتضخم عام، كذلك الذي نشهده حاليًا، والذي يستعد البنك المركزي الأوروبي في هذه الأشهر لمكافحته برفع أسعار الفائدة”.

واسترسل دراغي: “مع ذلك، يواصل الاتحاد الأوروبي التأجيلات، إذ تم تأجيل تقرير المفوضية حول كيفية التعامل مع زيادات أسعار الطاقة، الذي طلبه المجلس الأوروبي في نهاية أيار/مايو، إلى أيلول/سبتمبر، لبحثه من قبل القادة في قمة تشرين الأول/أكتوبر، عندما سيكون موسم البرد على الأبواب”.

وانتهز دراغي فرصة مجموعة السبع، “حيث تضغط الولايات المتحدة من أجل وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي، لتكرار الحاجة إلى وضع سقف لسعر غاز موسكو، والذي لا ينبغي أن يكون معقدًا نظرياً، كالسقف على سعر النفط الخام، نظراً لأن الاتحاد الأوروبي يمثل 75٪ من سوق الغاز العالمية التي تستخدم خطوط الأنابيب”.