مجموعة السبع تتعهد بمواصلة دعم أوكرانيا عسكريا “طالما لزم الأمر”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعربت مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى عن التزام “لا يتزعزع” في الاستمرار بتقديم “الدعم المالي والانساني والعسكري والدبلوماسي لأوكرانيا، طالما كان ذلك ضروريا”.

وأضافت المجموعة، حسب البيان الصادر الاثنين عن قمة قصر إلماو في جبال الألب البافارية، أنه في الغضون، “نتعهد بإظهار المسؤولية والتضامن على المستوى العالمي من خلال العمل على معالجة التأثير الدولي للعدوان الروسي، وخاصة على الفئات الأكثر ضعفا”.

وأدان بيان مجموعة السبع “الغزو الروسي” لأوكرانيا “بمساعدة” بيلاروسيا، أكدت المجموعة عدم الاعتراف “بالمحاولات المستمرة” لروسيا لإعادة ترسيم الحدود “بالقوة”. كما أدانت “محاولات” استبدال المسؤولين الأوكرانيين “المنتخبين” بأشخاص “غير شرعيين”.

وجددت الدول السبع الصناعية الكبرى مطالبة روسيا “بوقف الأعمال العدائية دون شروط” وسحب القوات “داخل الحدود المعترف بها دوليًا”.

كما تضمن البيان الاعراب عن “القلق البالغ” من جانب مجموعة السبع إزاء الإعلان عن إمكانية نقل موسكو “صواريخ ذات قدرات نووية” إلى بيلاروسيا.

وبشأن فرضية استئناف المفاوضات بين الكرملين وكييف، رأى قادة الدول السبع الكبرى أن “الأمر متروك لأوكرانيا لاتخاذ قرار بشأن اتفاقية سلام مستقبلية خالية من ضغوط وتأثيرات خارجية”. وفي حال التوصل إلى اتفاق “مستدام”، أعربت مجموعة السبع عن الاستعداد للتعاون مع أوكرانيا في مجالات الاستخبارات وأمن المعلومات والبحرية.