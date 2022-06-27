إيطاليا: اعتقالات بتهمة تسهيل الهجرة غير النظامية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باري – أعلنت مصادر أمنية إيطالية عن تنفيذ عشر عمليات اعتقال بتهمة تسهيل الهجرة غير النظامية.

وأضافت المصادر ذاتها أن “أوامر الاعتقال شملت محاسباً وتسعة من رواد الأعمال، يعملون بشكل رئيسي في قطاع البناء، بتهمة صياغة عقود عمل وهمية، سجلت رسميًا عبر نماذج توظيف عن بُعد، أتاحت لمواطنين عديدين من خارج الاتحاد الأوروبي (453 شخصاً من الهند، سريلانكا، البنغال، باكستان وغيرها) الحصول بشكل غير قانوني، في الفترة من 2013 إلى 2019، على تصاريح إقامة لأسباب تتعلق بالعمل”.

وقالت الشرطة المالية، إن “رجالنا من قوات مولا وباري (جنوب) قاموا صباح اليوم بتنفيذ أمر حجز احترازي شخصي صادر عن قاضي تحقيق محكمة باري، بناءً على طلب مكتب المدعي العام في العاصمة پوليا، وكذلك مصادرة أصول تعادل قيمتها المبالغ المكتسبة بشكل غير قانوني”، مبينة أن “القرار يوجه بوادر جدية بالذنب ضد 16 مشتبهاً بهم، من بينهم 10 تلقوا تدابير حجز احترازية شخصية، 2 منهم في السجن و8 قيد الإقامة الجبرية”.

وأشارت الشرطة إلى أن “هؤلاء المحتجزين، صودرت منهم أصول معادلة بمبلغ إجمالي قدره 1,166,080 يورو”، بينما “تراوحت المبالغ التي دفعها المهاجرون للتنظيم الإجرامي بين 1000 إلى 6000 يورو لكل عقد عمل وهمي، مما سمح لهم بجمع أرباح غير مشروعة تصل إلى 762 ألف يورو”. واختتمت بالقول، إن “الاعتقالات نفذّت في مدن مولا، باري، كونفيرسانو، وفازانو”.