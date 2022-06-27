صندوق الايفاد ينتخب الأسبوع القادم رئيسه الجديد من بين أربعة مرشحين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-ينتخب الصندوق الدولي للتنمية الزراعية التابع للأمم المتحدة (إيفاد) رئيسه المقبل القادم، من بين أربعة مرشحين هم وزيرة الخارجية الكينية راشيل اوور اومامو، والكويتي خالد مهدي، والاسباني نائب الرئيس المعاون للشؤون المالية بالصندوق ألفارو لاريو، والهندي شبانة كومار باتنايك

وأشار الصندوق في بيان أن انتخاب الرئيس الجديد يأتي “في وقت حرج يهدد فيه ارتفاع أسعار الأغذية والطاقة والأسمدة بإحداث أزمة غذاء عالمية ودفع المزيد من ملايين السكان الريفيين إلى الجوع والفقر”.

وسيتولى الرئيس قيادة الصندوق، وهو مؤسسة دولية تضم 177 دولة عضوا، “في الوقت الذي يسعى فيه إلى المساعدة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز قدرات المجتمعات الريفية على الصمود في وجه تغير المناخ”.

وينتج صغار المزارعين ثلث غذاء العالم، وتأثرت إنتاجيتهم ورفاههم سلبا بالحرب في أوكرانيا، التي أدت إلى ارتفاع قياسي في أسعار الأغذية والطاقة والأسمدة. وتأتي الصدمة في الوقت الذي يعانون فيه بالفعل من تأثير جائحة كوفيد-19. وعلاوة على ذلك، فإن مجتمعاتهم الريفية هي من بين أكثر المجتمعات تأثرا بآثار تغير المناخ.

وأشار الايفاد إلى أنه ساعد في الفترة بين عامي 2019 و2021، 77 مليون شخص على تحسين دخلهم، و67 مليون شخص على تحسين قدرتهم على الوصول إلى الأسواق، و60 مليون شخص على زيادة إنتاجيتهم، و40 مليون شخص على تعزيز قدرتهم على الصمود.

وتبدأ عملية الانتخاب السرية في الصباح لتعيين رئيس الصندوق لمدة أربع سنوات، قابلة للتجديد لمرة واحدة. وسوف يتولى الرئيس المعين الجديد، خلفا للحالي جيلبير أنغبو (جمهورية توغو)، مهام منصبه في مطلع تشرين الأول/أكتوبر 2022.