إيطاليا: 63 وفاة جديدة بسبب كوفيد وتسجيل 24747 إصابة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أظهرت البيانات الايطالية الخاصة بالوضع الوبائي اليومي لكوفيد-19 صدرت مساء الاثنين (27 حزيران/يونيو) تسجيل 63 حالة وفاة خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية و24 ألفا و747 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس.

وارتفعت نسبة الحالات الإيجابية إلى عدد الاختبارات إلى 24.5% بعد أن كانت أمس 24.3%.

الوفيات المعلنة من وزارة الصحة أمس الاحد كانت 44 حالة وفاة والإصابات المؤكدة 48 ألفا و456 إصابة.

ووفق بيانات الوزارة الجديدة، ارتفع عدد مرضى وحدات العناية الفائقة بالمستشفيات اليوم بـ7 مرضى ليلغ 234، وكذك حالات الاستشفاء بالأقسام العامة (341 مريضا) لتصل إجمالا إلى 5 آلاف و873.

العدد الكلي للأشخاص الذين تعرضوا للعدوى، بمن فيهم المتعافون والضحايا وأصحاب الحالات الايجابية المؤكدة، ارتفع الى 18 مليونا و259 ألفا و261، حصد الوباء أرواح 168 ألفا و165 منهم.

المتعافون منذ انتشار الوباء ارتفع عددهم إلى 17 مليون و352 ألفا و245.