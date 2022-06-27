مستشار وزير الصحة الإيطالي: ارتفاع الإصابات بكوفيد بسبب رفع قيود ارتداء الكمامات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- عزا مستشار وزير الصحة في الحكومة الإيطالية ارتفاع حالات الإصابة بوباء كوفيد-19 في الآونة الأخيرة إلى رفع القيود الصحية مطلع الشهر الجاري، حيث أبقت السلطات على الزامية ارتداء الكمامات في وسائل النقل العام والمستشفيات فقط.

وقال فالتر ريتشاردي، أستاذ النظافة بالجامعة الكاثوليكية في تصريحات إذاعية الاثنين “الزيادة الواضحة في الإصابات هي نتيجة إزالة الإجراءات التقييدية في (نهاية) أيار/مايو الماضي والمحصلة موجة الصيف هذه. إذا لم نستعد جيدا، فإنني أتوقع خريفا مقلقًا للغاية”.

وأضاف مستشار وزير الصحة “لسوء الحظ لم أتمكن، مع الوزير، من إقناع الحكومة بالاحتفاظ بالأقنعة الواقية، وهي تعليمات لاتزال إلزامية في عدد قليل جدًا من الدول الأخرى. وهذا يعني انتشارًا هائلاً للفيروس، خاصة في الأماكن المغلقة، ولكن أيضًا في التجمعات الجماهيرية، مما أدى إلى زيادة الإصابات”.