دي مايو يترأس وفد بلاده بأعمال اللجنة السعودية الإيطالية بالرياض

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- الرياض- ترأس وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو ووزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة السعودية الإيطالية المشتركة، المنعقدة في مدينة الرياض.

وأشارت وزارة الخارجية الإيطالية إلى أن دورة هذا العام ركزت على التعاون بين روما والرياض في قطاعات البنية التحتية والطاقة المتجددة والمشاريع العملاقة والسياحة والثقافة، والتآزر بين القطاعين العام والخاص بالبلدين.

كما شهدت الدورة الثانية عشرة توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد الصناعيين الايطاليين (كونفندوستريا) واتحاد الغرف السعودية لإطلاق مجلس الأعمال السعودي الإيطالي، ومذكرة أخرى بين الهيئة السعودية للفضاء ووكالة الفضاء الإيطالية بغية تعزيز التعاون الفضائي للأغراض السلمية.

ونقلت وكالة الانباء السعودية (واس) عن وزير المالية الجدعان التأكيد على أن “اللجنة السعودية الإيطالية حققت على مدى سنوات عدة الكثير من الإنجازات، لا سيما في قطاعات: التجارة والاستثمار والتمويل، والبنية التحتية والنقل، والزراعة والمياه والبيئة، والتعليم والعلوم والتقنية”، مشيراً إلى “دورها الإيجابي في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والفنية بين البلدين”.

كما أكد الوزير “سعي المملكة إلى أن تكون إيطاليا أحد الشركاء التجاريين الرئيسين”، داعياً رجال الأعمال في البلدين إلى “بذل قصارى جهدهم للاستفادة من الفرص المتاحة لزيادة عدد وحجم المشاريع المشتركة، لا سيما الفرص الاستثمارية في مجال الطاقة الخضراء التي تقدمها رؤية المملكة 2030، وكذلك في قطاعات الخدمات، مثل التقنية المالية والترفيه والسياحة”.

وأضاف الجدعان: “أتحنا مؤخراً فرصًا جديدة للمستثمرين المحليين والدوليين من خلال إطلاق مشاريع عملاقة رائدة على مستوى العالم. وفيما يتعلق بالتحول الأخضر، أصبحت المملكة العربية السعودية رائدة عالمياً في تشكيل مستقبل التنمية المستدامة من خلال المبادرات الخضراء”.

وحسب (واس)، أكد الجانبان في ختام أعمال النسخة الثانية عشر للجنة المشتركة، “المصلحة الإستراتيجية المشتركة لضمان السلام والاستقرار في منطقة الخليج والشرق الأوسط وحوض البحر الأبيض المتوسط”.