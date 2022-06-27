برلسكوني: يمين-الوسط يفوز عندما يقدم مرشحين معتدلين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشار زعيم ومؤسس حزب (فورتسا إيتاليا) رئيس الوزراء الأسبق، سيلفيو برلسكوني إلى أن تحالف يمين-الوسط يفوز عندما يقدم “مرشحين معتدلين”.

وجاء تصريح برلسكوني في رسالة فيديو تعليقا على نتائج الدورة الثانية لانتخابات إدارية أظهرت تراجعا في شعبية التحالف، الذي يضم أيضا حزبي الرابطة واخوة إيطاليا، ويسعى لحكم البلاد في انتخابات العام القادم البرلمانية.

وقال برلسكوني، الذي يقود الحزب الأقرب للوسط في التحالف، “في كل إيطاليا، يفوز يمين-الوسط عندما يقدم مرشحين ذوي خبرة ومعتدلين ومؤهلين من فورتسا إيطاليا أو في أي حال من الوسط”.

وأردف “بالطبع، لا يفوز تحالف يمين-الوسط إلا عندما يتحد. الانقسامات في الأشهر الأخيرة دفعت العديد من الناخبين إلى الابتعاد عنّا”.