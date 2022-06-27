نائبة رئيس اتحاد الصناعيين: اجتماع اللجنة المشتركة السعودية-الإيطالية قربت بين البلدين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشارت نائبة رئيس اتحاد الصناعيين الايطاليين، باربارا بلترامي جاكوميللو إلى أن الدورة الثانية عشرة للجنة السعودية الإيطالية المشتركة التي اختتمت أعمالها اليوم في مدينة الرياض ساهمت في تقريب السعودية وإيطاليا “بشكل أكبر”.

وكتبت جاكوميللو، المسؤولة عن ملف التدويل في اتحاد الصناعيين، الاثنين في تغريدة على منصة التواصل الاجتماعي (تويتر) “مذكرة التفاهم الموقعة مع اتحاد الغرف السعودية هي تأكيد إضافي على البصمة الدولية القوية للشركات الإيطالية”.

وقالت إنه “بفضل خطة (رؤية السعودية 2030) الطموحة، سيكون هناك العديد من الفرص التجارية الجديدة للشركات الإيطالية أيضًا”.