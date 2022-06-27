وزير إيطالي: تخزين الغاز الطبيعي يسير بشكل منتظم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشار وزير التحول البيئي في الحكومة الايطالية، روبرتو شينغولاني أن مخزونات الغاز الطبيعي في بلاده ممتلئة بنسبة “تتجاوز 55 في المئة”.

وقال بعد ختام مجلس الطاقة الأوروبي في لوكسمبورغ اليوم الاثنين، “التخزين يسير بشكل منتظم، أقل بقليل مما كان عليه هذه الأيام من العام الماضي، ولكن يتسارع بشكل لائق مؤخرا”.

وشدد الوزير على “ضرورة الالتزام بالجدول الزمني، وبالتالي الوصول نهاية العام بمخزون في حدود 80-85 في المئة لضمان فصل شتاء آمن”، مشيرا إلى أنه “لا توجد حالة طوارئ في الوقت الراهن، ولكن يتعين علينا أن نراقب باستمرار”. وقال “نحن نسير بوتيرة جيدة فيما يتعلق بخطتنا”.