أساقفة أوروبا: تحقيق مستقل لتحديد هويات ضحايا حادث مليلية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – طالب أساقفة الاتحاد الأوروبي الكاثوليك بـ”تحديد هويات الضحايا وإعادة رفاتهم إلى عائلاتهم وإجراء تحقيق مستقل وموثوق في الحادث المأساوي”، الذي وقع 25 حزيران/يونيو، عندما حاول حوالي ألفي مهاجر مغربي اختراق الحاجز الحدودي لمدينة مليلية الإسبانية.

وكتب الأساقفة في بيان بتوقيع الأمين العام للمجلس، الأب مانويل باريوس برييتو: “ننعى وفاة عشرات المهاجرين وطالبي اللجوء قرب مدينة الناظور المغربية، الذين حاولوا عبور السياج الحدودي لمليلية، فضلا عن الشرطيين القتيلين في الحادث”.

ولفت المجلس إلى أن “إدارة الهجرة من قبل الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه لا يمكن أن تتمثل في منح حرية التصرف للدول المجاورة التي لا تحترم كرامة المهاجرين واللاجئين غير القابلة للتصرف”.

كما أدان مجلس الأساقفة “استخدام العنف من قبل الأشخاص الذين يحاولون عبور الحدود، ودعا إلى استخدام متناسب للقوة من قبل الشرطة والاحترام المطلق لكرامة الإنسان والحقوق الأساسية للمهاجرين واللاجئين، فضلاً عن تسهيل تدقيق مناسب لطلبات طالبي اللجوء النظاميين”.

يذكر أن الحادث الذي استخدم فيه عناصر الشرطة المغاربة القوة لصد موجة المهاجرين الأفارقة، خلّف في آخر حصيلة رسمية 37 ضحية.