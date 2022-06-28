دي مايو وبن فرحان يستعرضان تعزيز التعاون الثنائي وقضايا الساعة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-التقى وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وذلك في ختام زيارته للمملكة يوم أمس الاثنين التي تزامنت مع مرور 90 عاماً على بداية العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأشارت وزارة الخارجية الإيطالية في تغريدة على (تويتر) إلى أن اللقاء بين رئيسي دبلوماسية البلدين تضمن مناقشة مستفيضة حول التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي والعلمي والجامعي، إضافة إلى القضايا الدولية والإقليمية الرئيسية: أوكرانيا واليمن وإيران ولبنان والصومال.

وبدورها أشارت وزارة الخارجية السعودية، إلى أن الوزيرين استعرضا “أبرز ما جاء في أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة المشتركة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإيطالية”، والتي عقدت أمس الاثنين في العاصمة الرياض، بهدف “تعزيز العمل المشترك، والعلاقات الثنائية في كافة مجالات التعاون، بالإضافة إلى مناقشة التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها”.

كما تطرق الوزيران إلى “أبرز الفرص الاستثمارية المطروحة على هامش منتدى الاستثمار السعودي الإيطالي، بحضور عددٍ من الجهات الحكومية، وكبرى شركات القطاع الخاص في البلدين الصديقين، وذلك لاستكشاف الفرص الاستثمارية بمختلف القطاعات، في ضوء رؤية المملكة 2030”. ​