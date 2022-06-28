دراغي يستبعد مشاركة حضورية لبوتين بقمة العشرين بإندونيسيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- استبعد رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي المشاركة الحضورية لرئيس الاتحاد الروسي، فلاديمير بوتين في قمة مجموعة العشرين في اندونيسيا بمنتصف شهر تشرين الثاني/نوفمبر القادم

وقال دراغي في مؤتمر صحفي الثلاثاء، بعد ختام قمة الدول السبع الصناعية الكبرى في قصر إلماو جنوبي مقاطعة بافاريا الألمانية، “بالنسبة لوجود الرئيس بوتين في (قمة) مجموعة العشرين، فإن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو يستبعده، لقد كان قاطعًا (بالقول) لن يأتي. ربما يتدخل (بوتين) عبر تقنية الاتصال عن بعد…سنرى”.

وكانت السلطات الروسية قد أعلنت أن بوتين تلقى دعوة مباشرة من الرئيس ويدودو لحضور قمة مجموعة العشرين وأنه قبل الدعوة.