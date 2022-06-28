دراغي: قمة السبع ناجحة حقًا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وصف رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي قمة الدول السبع الصناعية الكبرى في ألمانيا بـ”الناجحة حقًا”.

وقال في مؤتمر صحفي الثلاثاء، بعد ختام القمة في قصر إلماو جنوبي مقاطعة بافاريا، “لقد أعادت التأكيد على التماسك الكامل ووحدة الرؤى خاصة فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا”.

ونوه رئيس الوزراء بأن مجموعة السبع أعربت عن “الاستعداد لدعم أوكرانيا طالما كان ذلك ضروريًا” وأكدت “المضي قدما في مسار العقوبات الضرورية لإحضار روسيا إلى طاولة المفاوضات”.

وقال إن “دعم أوكرانيا أظهر حتى الآن كفايته للسماح لها بالدفاع عن نفسها. لقد قلتها مرارًا وتكرارًا: لن يكون هناك سلام إن لم تكن أوكرانيا قادرة على الدفاع عن نفسها.. لم يعتقد أحد أن أوكرانيا يمكنها الدفاع بفعالية وشجاعة كما تفعل الآن. لقد شهدت الأسابيع القليلة الماضية تقدمًا مطردًا للقوات العسكرية الروسية. نحن جميعًا ننظر إلى ما يحدث على الأرض، وسيستمر الدعم لأوكرانيا بصورة موحدة وكافية”.