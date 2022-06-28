دراغي يتوقع موافقة روسيا على خطة الافراج عن صادرات الحبوب الأوكرانية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشار رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش أبلغ قادة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى أنه “اقتربت لحظة الحقيقة لفهم ما إذا كانت روسيا تريد توقيع اتفاق يسمح للقمح بمغادرة الموانئ الأوكرانية”.

واضاف في مؤتمر صحفي الثلاثاء، بعد ختام القمة في قصر إلماو جنوبي مقاطعة بافاريا الألمانية، “هناك أخبار جيدة بشكل عام. الكثير مِنّا اعتقد في البداية أنه يجب تطهير الموانئ، ولكن علمنا أن هناك ممرات آمنة لمرور السفن وهذا مكسب زمني قد يقدر بحوالي شهر. لقد قبلت روسيا أن تلعب تركيا والأمم المتحدة دورًا في خطة الافراج عن الحبوب بالموانئ الأوكرانية. ما ينتظره الجميع الآن هو الموافقة النهائية من الكرملين”، والتي من المتوقع أن تأتي “قريبًا جدًا”.