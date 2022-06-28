الكرملين: مشاركة بوتين في قمة العشرين لا يقررها دراغي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشار كبير مستشاري الكرملين، يوري أوشاكوف إلى أن “الأمر لا يعود لماريو دراغي للقول ما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيحضر قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا أم لا”، وذلك ردا على تصريح رئيس الوزراء الإيطالي في وقت سابق اليوم بأنه تلقى تأكيدات من إندونيسيا بأن بوتين لن يحضر القمة المقررة في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر القادم، وربما سيقدم مداخلته عبر تقنية الاتصال عن بعد.

ونقلت وكالة (تاس) الروسية للأنباء عن أوشاكوف قوله “ليس دراغي من يقرر. ربما نسي أنه لم يعد الرئيس (لمجموعة العشرين)”، التي تسلمت رئاستها إندونيسيا من إيطاليا مطلع كانون الأول/ديسمبر 2021.

وأكد أوشاكوف أن الرئاسة الروسية قبلت الدعوة للمشاركة في القمة، مشيرا إلى أنه ينبغي انتظار زيارة الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو المتوقعة إلى موسكو يوم الخميس.